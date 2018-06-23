Никита Кучеров: "Финал Кубка Стэнли не смотрел, мне было все равно"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров заявил, что не смотрел финал Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Вегасом". Команда Кучерова проиграла будущим чемпионам, "Кэпиталз", в финале Восточной конференции.

– Финал Кубка Стэнли смотрели?

– Нет.

– Почему?

– Отдыхал с семьей. Сезон закончился – и я хотел отдыхать с семьей, а не смотреть хоккей.

– А кому изначально отдавали предпочтение в финале?

– Да я не думал даже об этом. Мне, если честно, без разницы было. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Никиты Кучерова