Невероятный матч Овечкина. "Вашингтон" разгромил "Монреаль"

"Вашингтон" крупно обыграл "Монреаль" (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей четыре шайбы забросил капитан Александр Овечкин, четыре голевые передачи отдал форвард Евгений Кузнецов. Также по шайбе забросили Ти. Джей. Оши и Деванте Смит-Пелли. У гостей отличился Брендан Галлахер.

Напомним, что Овечкин оформил хет-трик еще в первом периоде. В этом сезоне россиянин забросил уже 7 шайб в двух матчах. На счету его одноклубника Кузнецова 7 голевых передач. Защитник Дмитрий Орлов в этой встрече очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Монреаль" – 6:1 (4:0, 2:1, 0:0)

Все голы Овечкина в этом матче можно посмотреть - тут