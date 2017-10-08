Невероятный матч Овечкина. "Вашингтон" разгромил "Монреаль"

"Вашингтон" крупно обыграл "Монреаль" (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей четыре шайбы забросил капитан Александр Овечкин, четыре голевые передачи отдал форвард Евгений Кузнецов. Также по шайбе забросили Ти. Джей. Оши и Деванте Смит-Пелли. У гостей отличился Брендан Галлахер.
Напомним, что Овечкин оформил хет-трик еще в первом периоде. В этом сезоне россиянин забросил уже 7 шайб в двух матчах. На счету его одноклубника Кузнецова 7 голевых передач. Защитник Дмитрий Орлов в этой встрече очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Монреаль" – 6:1 (4:0, 2:1, 0:0)
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Монреаль Канадиенс
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Ти Джей Оши
- Брендан Галлахер
- Деванте Смит-Пелли
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