Невероятные эмоции Проворова после вылета "Филадельфии" из Кубка Стэнли. Видео

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов эмоционально воспринял вылет своей команды из Кубка Стэнли. В шестом матче серии первого раунда с "Питтсбургом" (5:8) россиянин сделал результативную передачу, но набрал показатель "-4".
Ivan Provorov on the bench as the Flyers get eliminated. All heart. pic.twitter.com/bgBUGOnntd– Brady Trettenero (@BradyTrett) 22 апреля 2018 г.
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Нормальные эмоции нормального человека.
08:14
Алексей Х
в 21 год сыграть 30 минут в выигранном гостевом матче проив фаврита это дорогого стоит. Плакать другие там должны были. Но нет.
08:10
Марио66
Паря, похоже, много сил и эмоций вложил в этот сезон, раз так расстроился этому поражению. Благо, что молодой и карьера вся ещё впереди.
07:26
Vasek
это скорее реакция не только на вылет, а на вылет из-за его косяка при счете 4:4 - грубая ошибка, но новичку ПО простительно.
07:25
kargot
Не плачь, Ваня. Привыкай - без норм воротчика в ПО делать нефиг
06:26