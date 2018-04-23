03:35 | Хоккей — НХЛ

Невероятные эмоции Проворова после вылета "Филадельфии" из Кубка Стэнли. Видео

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Защитник "Филадельфии" Иван Проворов эмоционально воспринял вылет своей команды из Кубка Стэнли. В шестом матче серии первого раунда с "Питтсбургом" (5:8) россиянин сделал результативную передачу, но набрал показатель "-4".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Нормальные эмоции нормального человека.

08:14

Алексей Х

в 21 год сыграть 30 минут в выигранном гостевом матче проив фаврита это дорогого стоит. Плакать другие там должны были. Но нет.

08:10

Марио66

Паря, похоже, много сил и эмоций вложил в этот сезон, раз так расстроился этому поражению. Благо, что молодой и карьера вся ещё впереди.

07:26

Vasek

это скорее реакция не только на вылет, а на вылет из-за его косяка при счете 4:4 - грубая ошибка, но новичку ПО простительно.

07:25

kargot

Не плачь, Ваня. Привыкай - без норм воротчика в ПО делать нефиг

06:26

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