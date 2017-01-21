"Нэшвилл" оказался точнее "Эдмонтона" в серии буллитов

"Нэшвилл" обыграл "Эдмонтон" в серии буллитов (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Ойлерз" голами отметились Мэтт Хендрикс и Милан Лучич. У гостей по шайбе забросили Виктор Арвидссон и Райан Эллис, на счету которого и победный бросок в буллитной серии. Это поражение прервало четырехматчевую победную серию "Ойлерз".

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"Эдмонтон" – "Нэшвилл" – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Арвидссон – 11 (Форсберг, Джохансен), 37:12 – 0:1. Хендрикс – 2 (Кассиан), 37:53 – 1:1. Эллис – 8 (Джохансен, Ирвин), 46:55 – 1:2. Лучич – 11 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 55:31 – 2:2.

Победный буллит: Эллис.

Вратари: Тэлбот – Ринне.

Штраф: 24 – 22.

Броски: 32 (8+10+6+8) – 44 (12+15+15+2).

Наши: Слепышев (7:53/0/0) – -