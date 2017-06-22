"Нэшвилл" может выменять Дюшена из "Колорадо"

"Нэшвилл" заинтересован в центральном нападающем Мэтте Дюшене, сообщает TSN. Клуб обратится в "Колорадо" с запросом об обмене, однако может передумать, если "Эвеланш" потребует защитника на свой выбор. Действующий контракт Дюшена рассчитан на два года с зарплатой в 6 миллионов долларов.

Отмечается, что "Хищники" были заинтересованы в хоккеисте еще в феврале, однако в прошлый раз переговоры не увенчались успехом. 26-летний форвард выступает за клуб с 2009 года. В минувшем сезоне он провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (18+23) очко. Всего в лиге на его счету 418 (174+244) очков в 572 встречах.