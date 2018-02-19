Нэш, Хоффман и Хартман попали в список интересов "Виннипега"

Генеральный менеджер "Виннипега" Кевин Чевелдэйофф намерен усилить команду за неделю до дедлайна, сообщает TSN. Отмечается, что приобретение игроков будет рассчитано на плей-офф, так как линии топ-6 уже укомплектованы.

В список интересов "Джетс" попал ветеран "Рейнджерс" Рик Нэш, а также нападающие Майк Хоффман ("Оттава"), Райан Хартман ("Чикаго"), Патрик Марун и Марк Летестю (оба – "Эдмонтон").

Напомним, что "Виннипег" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.