Нэш, Хоффман и Хартман попали в список интересов "Виннипега"

Генеральный менеджер "Виннипега" Кевин Чевелдэйофф намерен усилить команду за неделю до дедлайна, сообщает TSN. Отмечается, что приобретение игроков будет рассчитано на плей-офф, так как линии топ-6 уже укомплектованы.
В список интересов "Джетс" попал ветеран "Рейнджерс" Рик Нэш, а также нападающие Майк Хоффман ("Оттава"), Райан Хартман ("Чикаго"), Патрик Марун и Марк Летестю (оба – "Эдмонтон").
Напомним, что "Виннипег" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
- Чикаго Блэкхокс
- Оттава Сенаторз
- Виннипег Джетс
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Эдмонтон Ойлерз
- Рик Нэш
- Райан Хартман
- Майк Хоффман
- Патрик Марун
- Марк Летестю
Материалы других СМИ