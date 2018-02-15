Наставник "Рейнджерс" обещает скорый дебют Георгиева в НХЛ

Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо подтвердил, что вызванный из фарм-клуба голкипер Александр Георгиев может дебютировать в НХЛ в ближайших матчах. Однако специалист не уточнил, когда именно россиянин выйдет на лед.

Георгиев текущий сезон проводит за "Хартфорд" и одержал 12 побед в 31 встрече регулярного чемпионата. В среднем он пропускает по 2,97 шайб за игру при проценте отраженных бросков 90,8. Это его первый сезон в Северной Америке, и он не провел ни одной встречи в НХЛ.