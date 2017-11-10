Наместников забил гол в ворота "Лос-Анджелеса". Видео

Нападающий "Тампы" Владислав Наместников забросил шайбу в ворота "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сделал счет 5:2 в пользу своей команды. Результативную передачу в этом эпизоде на свой счет записал Никита Кучеров.
Эта шайба стала для россиянина восьмой в сезоне. Всего на его счету игрока 18 очков.
Another look: Namestnikov puts the Lightning up 5-2 in the third period pic.twitter.com/p52Lh4WSY3– Jeremy Houghtaling (@JGHoughtaling) 10 ноября 2017 г.
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