Наместников забил гол в ворота "Лос-Анджелеса". Видео

Нападающий "Тампы" Владислав Наместников забросил шайбу в ворота "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сделал счет 5:2 в пользу своей команды. Результативную передачу в этом эпизоде на свой счет записал Никита Кучеров.

Эта шайба стала для россиянина восьмой в сезоне. Всего на его счету игрока 18 очков.