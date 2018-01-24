"Монреаль" прервал победную серию "Колорадо", Якупов отметился голевой передачей

"Монреаль" на своем льду переиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первое поражение "Эвеланш" после серии из десяти побед.

Российский нападающий гостей Наиль Якупов отметился голевой передачей. Всего на его счету теперь 15 (6+9) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Колорадо" - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Делорье - 7 (Друэн, Гальченюк), 25:42 - 1:0. Гальченюк - 12 (бол., Байрон, Друэн), 27:58 - 2:0. Друэн - 7 (Питри, Алзнер), 52:36 - 3:0. Маккиннон - 24 (Джонсон, Ландескуг), 54:11 - 3:1. Галлахер - 17 (п.в.), 58:24 - 4:1. Комфер - 8 (ЯКУПОВ), 59:48 - 4:2.

Вратари: Прайс - Бернье (58:07 - 58:24).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 40 (10+12+18) - 22 (5+7+10).

Наши: - - Задоров (22:01/1/0), Якупов (11:55/1/1).

24 января. Монреаль. Centre Bell.