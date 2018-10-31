"Миннесота" прервала победную серию "Эдмонтона"

"Эдмонтон" на своем льду проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первое поражение "Ойлерз" после серии из трех побед.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Миннесота" - 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Драйзайтль - 7 (Ньюджент-Хопкинс, Клефбом), 8:11 - 1:0. Паризе - 4 (бол., Дамба, Нидеррайтер), 14:08 - 1:1. Макдэвид - 9 (Расселл), 24:10 - 2:1. Сперджен - 2 (Стаал, Нидеррайтер), 32:18 - 2:2. Чейссон - 4 (Беннинг, Драйзайтль), 33:11 - 3:2. Стаал - 4 (бол., Сутер, Гранлунд), 38:20 - 3:3. Гранлунд - 6 (бол., Стаал, Сутер), 54:12 - 3:4.

Вратари: Тэлбот (58:27) - Стэлок.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 37 (22+10+5) - 28 (14+5+9).

31 октября. Эдмонтон. Rogers Place.