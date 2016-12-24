21:46 | ХОККЕЙ — НХЛ

Михаил Грабовский: "Спасибо за слова поддержки, благодаря им я иду на поправку"

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Нападающий "Айлендерс" Михаил Грабовский поблагодарил болельщиков за поддержку во время вынужденного перерыва из-за травмы. В текущем сезоне белорус еще не выходил на лед.

"Спасибо вам большое за все слова поддержки, благодаря им я иду на поправку. И, надеюсь, скоро вернусь на лед, чтобы снова радовать вас своей результативной игрой. 

Сегодня я хотел бы обратиться к вам, чтобы сообщить, что мы продолжаем работу по проведению детских спортивных лагерей "Никогда не сдавайся". В 2016 году мы вынуждены были сделать паузу, чтобы с новыми силами и идеями организовать сбор для юных хоккеистов. И он будет еще лучше, еще эффективнее! 

Пока что мы проводим консультации с тренерами по катанию и физподготовке. К сожалению юных хоккеистов и их родителей, мы не планируем открывать постоянную школу Миг-84 в Минске. Это отличная идея и я обещаю рассмотреть ее вместе со своими помощниками. Но пока никакой школы под моей эгидой в Минске не будет. 

Еще раз спасибо за вашу поддержку! Удачи и здоровья всем! Занимайтесь спортом", - написал Грабовский на странице в "Инстаграм".

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/grabo1984/

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