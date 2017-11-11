Мэтт Дюшен: "У меня были настоящие эмоциональные американские горки"

Нападающий "Оттавы" Мэтт Дюшен после победы над "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ) отметил, что игра получилась эмоциональной. 26-летний канадец сыграл около 17 минут, нанес 2 броска по воротам и выиграл 7 из 14 вбрасываний.

- У меня сегодня были настоящие эмоциональные американские горки, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Дюшена. - Но в целом я остался доволен тем, как все прошло.