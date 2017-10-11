Майк Салливан: "Визит в Белый дом - последнее чемпионское мероприятие, впереди "Питтсбург" ждут важные игры"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан отметил, что визит в Белый дом был показателем успеха, которого добилась команда. Он также добавил, что теперь игроков ждут важные встречи.

– Это отличное событие. Показатель успеха, которого мы добились в последние два года, в особенности в прошлом сезоне, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – Любая возможность посетить Белый дом и увидеть, что он значит для истории США – это потрясающий опыт. Это мероприятие – последнее в рамках празднования победы в Кубке Стэнли в прошлом сезоне. Как тренер, я ждал возможности перевернуть страницу и сосредоточиться на новом сезоне. Нам предстоят важные игры, в особенности в среду против "Вашингтона".

Матч "Вашингтон" - "Питтсбург" пройдет в ночь с 11 на 12 октября и начнется в 02.30 по московскому времени.

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