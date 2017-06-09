Майк Салливан: "Никогда не видел Кросби таким голодным до побед, как сейчас"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после разгромной победы над "Нэшвиллом" в пятом матче финала Кубка Стэнли (6:0, в серии 3-2) отметил игру нападающего Сидни Кросби. 29-летний канадец в этой встрече записал на свой счет 3 результативные передачи.

- С первой же смены было видно, с каким настроем подошел Сид к этой встрече, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Салливана. - Он сразу же заработал удаление, которое парни блестяще реализовали. Это именно то начало, которое нам было нужно. Это дало нам психологическое преимущество и показало, насколько важную роль играет Кросби в команде. Сид является настоящим лидером и доказывает это в каждой смене. Я никогда не видел его таким голодным до побед, как сейчас.