Маршан снова подрался. Ему не понравилось, как партнер Овечкина отпраздновал гол

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (0:7) заявил, что причиной его драки с форвардом "Кэпиталз" Ларсом Эллером было празднование гола датчанином.

Эллер забросил седьмую шайбу в ворота "Бостона", после чего проехал мимо скамейки хоккеистов "Брюинз" и показал жест рукой. Спустя три минуты Маршан и Эллер оказались вместе на льду, форвард "Бостона" начал драку и разбил лицо хоккеисту "Вашингтона".

– Такое празднование гола было ненужным, я просто дал ему знать об этом, – цитирует пресс-служба "Бостона" Маршана. – Он поднял руку, проезжая мимо нашей скамейке после седьмой шайбы.

30-летний Маршан за начало драки был наказан большим и дисциплинарным штрафом. Эллер получил пятиминутный штраф.

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