Марк-Андре Флери вышел на 6-е место по количеству сухих матчей в плей-офф НХЛ

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери, сыгравший на ноль в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли против "Сан-Хосе" (3:0, 4-2 в серии), вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству сухих матчей в плей-офф НХЛ. На его счету их 14. Столько же у Доминика Гашека, Жака Планта и Эда Бельфора.

Рекорд принадлежит Мартину Бродер (24), второе место занимает Патрик Руа (23), тройку лучших замыкает Кертис Джозеф (16). За ними идут Клинт Бенедикт и Крис Осгуд (оба – по 15). Все голкиперы завершили карьеру.