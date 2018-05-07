Марк-Андре Флери вышел на 6-е место по количеству сухих матчей в плей-офф НХЛ

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери, сыгравший на ноль в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли против "Сан-Хосе" (3:0, 4-2 в серии), вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству сухих матчей в плей-офф НХЛ. На его счету их 14. Столько же у Доминика Гашека, Жака Планта и Эда Бельфора.
Рекорд принадлежит Мартину Бродер (24), второе место занимает Патрик Руа (23), тройку лучших замыкает Кертис Джозеф (16). За ними идут Клинт Бенедикт и Крис Осгуд (оба – по 15). Все голкиперы завершили карьеру.
- Доминик Гашек
- Сан-Хосе Шаркс
- Мартин Бродер
- Марк-Андре Флери
- Патрик Руа
- Вегас Голден Найтс
- Крис Осгуд
Материалы других СМИ
Werewolf
maxcds ого-го! полехше. крут чо! еще было б неплохо указывать в подобной стате общее количество игр в плове иль % сухарей, чтоб наглядно было)______ну не так и больше он гашека сыграл - сопоставимо. Всего на 6 матчей......Например бродо сыграл на 80 матчей больше цветка в плове. Но ты учитывай какая защита было у него в команде. Там постоянно автобус ставили )))))
10:14
Vasek
Могуч! МАФ пока последний вратарь драфта оверолл №1. Никакие хваленые прайсы-куики не были так востребованы по юниорке. То что Андреич уже 15 лет играет на высочайшем уровне открывает перед ним двери Зала Славы ну и свитер №29 под сводами арены в Питтсбурге!
09:54
maxcds
нулиний уже не знает куда примазаться)))
09:47
maxcds
ого-го! полехше. крут чо! еще было б неплохо указывать в подобной стате общее количество игр в плове иль % сухарей, чтоб наглядно было)
09:47
За Арсеналий с децтва!))
А нонешняя стата вкупе с достижениями лишь закрепляют его законное место в иерархии лучших олл тайм.)
09:35
За Арсеналий с децтва!))
Ну лично для меня МАФ всегда был одним из лучших вратарей в истории!) Причём уже очень давно.)
09:34
Werewolf
fifa_guru Werewolf еще две и в топ3 ))_____Вообще жесть. Кто бы мог подумать именно про него )))) И ладно, если количество побед еще можно оправдать командой сильной и т.д., то количество сухарей (тем более в питтсбурге, который никогда особо о защите не думал) на 90% заслуга вратаря.
09:27
fifa_guru
Werewolf еще две и в топ3 ))
09:21
Werewolf
Еще один сухарь и обойдет самого доминатора )))))
09:03