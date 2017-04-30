Марк-Андре Флери: "Старался оставить "Питтсбург" в игре"

Голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери после победы над "Вашингтоном" (6:2) во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли поблагодарил игроков за действия в обороне. Голкипер сделал 34 сэйва, а "Пингвинз" повели в серии со счетом 2-0.

– Соперник мощно начал, заставил нас отойти назад. "Вашингтон" – очень быстрая и мастеровитая команда, – цитирует Флери официальный сайт НХЛ. - Я всего лишь старался оставить нас в игре. Ребята мне в этом помогали, отлично действую в обороне у ворот. Они подбирали отскоки и блокировали многие броски.