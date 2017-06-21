Мариан Хосса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировку

Нападающий "Чикаго" словак Мариан Хосса может завершить карьеру из-за сильной аллергии на хоккейную экипировку, сообщает портал Sportsnet. 38-летний игрок постоянно принимает сильные лекарства против аллергии. Врачи берут анализы у Хоссы каждую неделю, опасаясь за его здоровье.

– Это только с виду кажется смешным, – прокомментировал ситуацию один из источников в "Чикаго". – Но существует серьезная вероятность того, что Хосса может завершить карьеру.

Сам хоккеист и его агент пока воздерживаются от комментариев.

В составе "Чикаго" словак трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).