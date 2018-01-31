Малкин сравнялся в Ковалевым по количеству хет-триков в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (5:2) оформил 12-й хет-трик в карьере в североамериканской лиге. По этому показателю он сравнялся с другим россиянином Алексеем Ковалевым. Всего в этом сезоне на счету Малкина 55 (26+29) очков в 48 матчах.

Лидируют по количеству хет-триков среди россиян Павел Буре и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин (20). Среди всех игроков лучшим является Уэйн Гретцки – 50.