09:08 | Хоккей — НХЛ

Маккиннон - первый игрок "Колорадо" за 11 лет, забивший больше 30 голов

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Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, набравший 5 (2+3) очков в матче с "Миннесотой" (7:1), стал первым игроком клуба за 11 лет, который смог забить больше 30 голов за один сезон. В сезоне-2006/07 Джо Сакик забросил 36 шайб, а Милан Хейдук – 35. Маккиннон вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в этом сезоне. На его счету стало 76 (31+45) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Читатель.

Ростовский, я к тому, что на одного Якупова приходится три-четыре таких как Маккинон. Поэтому первые номера чаще соответствуют высоким ожиданиям, чем не соответствуют )

14:16

ростовский свин

посмотрел обзор игры -да маккинон эт уровень - скорость ,обводка все на высшем уровне -особенно впечатлило как ушел от двух защитников -обьехал ворота и выложил на крюк рантанену...по средней результативности за матч он лучший.если не сбавит и колорадо войдет в плов -вопрос с хартом решенный,тем более маккинон канадец.

13:08

maks55555

Да, его уровень в этом сезоне очень высок, с другой стороны он молод, может теперь это его обычный уровень игры теперь.

12:37

Adios Amigos R...

Если бы не пропустил 8 матчей недавно, на пике формы, сейчас лидировал бы уже среди бомбардиров и возможно, с хорошим отрывом.

12:29

ростовский свин

Читатель...почему ? якупов потверждает

11:19

maxcds

Фигассе. Соту - в муку.

11:06

Читатель.

Да, все-таки первый номер драфта просто так не пропьешь ))

11:05

Женек10

если Колорадо попадет в ПО, а сам не сбавит-Харт его

10:02

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