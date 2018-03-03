Маккиннон - первый игрок "Колорадо" за 11 лет, забивший больше 30 голов

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, набравший 5 (2+3) очков в матче с "Миннесотой" (7:1), стал первым игроком клуба за 11 лет, который смог забить больше 30 голов за один сезон. В сезоне-2006/07 Джо Сакик забросил 36 шайб, а Милан Хейдук – 35. Маккиннон вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в этом сезоне. На его счету стало 76 (31+45) очков.
Nathan MacKinnon is the first @Avalanche player to score more than 30 goals in a season since 2006-07, when Joe Sakic (36) and Milan Hejduk (35) did so. #NHLStats #MINvsCOL pic.twitter.com/ehjCwMgkW3– NHL Public Relations (@PR_NHL) 3 марта 2018 г.
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Читатель.
Ростовский, я к тому, что на одного Якупова приходится три-четыре таких как Маккинон. Поэтому первые номера чаще соответствуют высоким ожиданиям, чем не соответствуют )
14:16
ростовский свин
посмотрел обзор игры -да маккинон эт уровень - скорость ,обводка все на высшем уровне -особенно впечатлило как ушел от двух защитников -обьехал ворота и выложил на крюк рантанену...по средней результативности за матч он лучший.если не сбавит и колорадо войдет в плов -вопрос с хартом решенный,тем более маккинон канадец.
13:08
maks55555
Да, его уровень в этом сезоне очень высок, с другой стороны он молод, может теперь это его обычный уровень игры теперь.
12:37
Adios Amigos R...
Если бы не пропустил 8 матчей недавно, на пике формы, сейчас лидировал бы уже среди бомбардиров и возможно, с хорошим отрывом.
12:29
ростовский свин
Читатель...почему ? якупов потверждает
11:19
maxcds
Фигассе. Соту - в муку.
11:06
Читатель.
Да, все-таки первый номер драфта просто так не пропьешь ))
11:05
Женек10
если Колорадо попадет в ПО, а сам не сбавит-Харт его
10:02