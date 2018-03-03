Маккиннон - первый игрок "Колорадо" за 11 лет, забивший больше 30 голов

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, набравший 5 (2+3) очков в матче с "Миннесотой" (7:1), стал первым игроком клуба за 11 лет, который смог забить больше 30 голов за один сезон. В сезоне-2006/07 Джо Сакик забросил 36 шайб, а Милан Хейдук – 35. Маккиннон вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в этом сезоне. На его счету стало 76 (31+45) очков.

Nathan MacKinnon is the first @Avalanche player to score more than 30 goals in a season since 2006-07, when Joe Sakic (36) and Milan Hejduk (35) did so. #NHLStats #MINvsCOL pic.twitter.com/ehjCwMgkW3 – NHL Public Relations (@PR_NHL) 3 марта 2018 г.