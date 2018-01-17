Лундквист – о своем рекорде: "Каждый раз, когда говорят "впервые в НХЛ", это круто"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после победы над "Филадельфией" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что гордится своим новым рекордом. Он также добавил, что ему повезло играть с прекрасными хоккеистами.

Напомним, 35-летний Лундквист стал первым голкипером в истории НХЛ, одержавшим не менее 20 побед в 13 сезонах подряд. Сегодня он был признан третьей звездой дня.

– Каждый раз, когда говорят "впервые в истории НХЛ", это очень круто. Я много работаю, но скажу так: мне повезло играть со многими великолепными хоккеистами, – приводит официальный сайт НХЛ слова Лундквиста. – Первые пять-шесть лет я играл с настоящими легендами. Я учился у хороших игроков, горжусь этим достижением.