13:51 | Хоккей — НХЛ

Лео Комаров - о поцелуе Маршана: "Он меня не смутил, мне даже понравилось"


В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Торонто" (1:4) произошел забавный эпизод. Нападающий "Мэйпл Ливз" Лео Комаров слегка заблокировал форварда Брэда Маршана, после чего тот поцеловал его в щеку.

– Я сказал ему, что у меня жена и ребенок, так что я не могу ответить ему взаимностью, – приводит "Американский спорт" слова Комарова. – Смутил ли он меня? Нет… Мне даже понравилось.

Дополнительная информация

https://www.americansport.ru/vmesto-draki-s-komarovym-marshan-ego-potseloval/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий