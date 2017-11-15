Лео Комаров - о поцелуе Маршана: "Он меня не смутил, мне даже понравилось"

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Торонто" (1:4) произошел забавный эпизод. Нападающий "Мэйпл Ливз" Лео Комаров слегка заблокировал форварда Брэда Маршана, после чего тот поцеловал его в щеку.

– Я сказал ему, что у меня жена и ребенок, так что я не могу ответить ему взаимностью, – приводит "Американский спорт" слова Комарова. – Смутил ли он меня? Нет… Мне даже понравилось.