Лехтеря не явился на заседание суда по делу о наркотиках

Нападающий "Филадельфии" Йори Лехтеря не пришел на очередное заседание суда по делу о наркотиках, информирует Ilta Sanomat. Как сообщил его адвокат в суде, у игрока "не совпал график". Кроме того, адвокат не смог пообещать, что Лехтеря прибудет на следующее заседание.

Лехтере предъявили обвинение в покупке наркотиков в Финляндии. Сообщалось, что он приобрел в Тампере восемь грамм кокаина в период с июня по июль 2018 года. Сторона обвинения требует назначить для Лехтеря пятилетний условный срок в качестве наказания.

Напомним, ранее 31-летний хоккеист попал в число 23 человек, подозреваемых в продаже кокаина в районе Тампере в составе преступной группы. Сам Лехтеря заявлял о своей невиновности.