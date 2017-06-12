07:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Куниц – единственный четырехкратный обладатель Кубка Стэнли среди действующих игроков

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Нападающий "Питтсбурга" Крис Куниц – единственный четырехкратный обладатель Кубка Стэнли среди действующих игроков. Свой четвертый трофей 37-летний канадец выиграл сегодня после победы над "Нэшвиллом" (2:0) в шестом матче финальной серии. До этого Куниц побеждал с "Анахаймом" (2007 год) и дважды с "Питтсбургом" (2009, 2016 годы).

В этом плей-офф он провел 20 матчей и набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности "+6".

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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SportsMan

Куница - трудовая лошадка Пингвинз. Более того, когда-то его наверное и пригласили, для того, чтобы пингвины воспользовались его опытом. Теневая звезда лиги.

08:23

PvsZ

Вот такие незаметные герои и тащат. А Смайты дают Кросби.

07:55