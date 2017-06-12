Нападающий "Питтсбурга" Крис Куниц – единственный четырехкратный обладатель Кубка Стэнли среди действующих игроков. Свой четвертый трофей 37-летний канадец выиграл сегодня после победы над "Нэшвиллом" (2:0) в шестом матче финальной серии. До этого Куниц побеждал с "Анахаймом" (2007 год) и дважды с "Питтсбургом" (2009, 2016 годы).
В этом плей-офф он провел 20 матчей и набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности "+6".
SportsMan
Куница - трудовая лошадка Пингвинз. Более того, когда-то его наверное и пригласили, для того, чтобы пингвины воспользовались его опытом. Теневая звезда лиги.
08:23
PvsZ
Вот такие незаметные герои и тащат. А Смайты дают Кросби.
07:55