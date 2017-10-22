Кучеров забросил 9-ю шайбу в сезоне! Видео

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" отметился заброшенной шайбой. Этот гол для россиянина стал 9-м в сезоне.
24-летний хоккеист реализовал большинство после удаления Сидни Кросби. Отметим, что сразу после выхода из штрафного бокса, канадец был удален за неспортивное поведение на 10 минут.
Kucherov goal pic.twitter.com/i8GxA6NNwd– steph (@myregularface) 21 октября 2017 г.
10 minute misconduct 4 u pic.twitter.com/O2BMw1gITQ– steph (@myregularface) 21 октября 2017 г.
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