02:17 | Хоккей — НХЛ

Кучеров забросил 9-ю шайбу в сезоне! Видео


Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" отметился заброшенной шайбой. Этот гол для россиянина стал 9-м в сезоне.

24-летний хоккеист реализовал большинство после удаления Сидни Кросби. Отметим, что сразу после выхода из штрафного бокса, канадец был удален за неспортивное поведение на 10 минут.

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Материалы других СМИ
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