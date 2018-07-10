Кучеров подписал новый контракт с "Тампой"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров продлил контракт с клубом, сообщил его агент Дэн Мильштейн. Новое соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 8 лет.

- Никита Кучеров подписал 8-летний контракт с "Тампой". Он хотел бы поблагодарить клуб и всех болельщиков за поддержку, - написал Мильштейн в своем Твиттере.

Nikita Kucherov signs 8 year extension with the Tampa Bay Lightning. He would like to thank the Lighting organization and all of the fans for the support. @GoldStarHockey pic.twitter.com/NuE42RrzTA – Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 10 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Кучеров провел 97 игр в составе "Тампы" и набрал 117 очков (46+71).