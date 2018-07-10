17:00 | Хоккей — НХЛ

Кучеров подписал новый контракт с "Тампой"


Нападающий "Тампы" Никита Кучеров продлил контракт с клубом, сообщил его агент Дэн Мильштейн. Новое соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 8 лет. 

- Никита Кучеров подписал 8-летний контракт с "Тампой". Он хотел бы поблагодарить клуб и всех болельщиков за поддержку, - написал Мильштейн в своем Твиттере. 

В минувшем сезоне Кучеров провел 97 игр в составе "Тампы" и набрал 117 очков (46+71).  

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