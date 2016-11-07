Кучеров - первая звезда недели в НХЛ

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ, информирует пресс-служба лиги. 23-летний форвард провел три матча, в которых набрал семь (3+4) очков.
Второй звездой недели стал вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд. Третьей - форвард "Рейнджерс" Кевин Хэйс.
Nikita Kucherov (@TBLightning), Corey Crawford (@NHLBlackhawks), Kevin Hayes (@NYRangers) named 3 Stars of the week. https://t.co/CefZmkV7Uv– NHL Public Relations (@PR_NHL) 7 ноября 2016 г.
Айртон
И, кстати, Анисимова, тоже не знаю.)) Надо хоть глянуть в инете, раз в серьёзных матчах незаметны.))
21:00
Айртон
Andruxaraf Ноунейм.)) Я честно говоря тоже не представляю как выглядит Кучеров.))
20:58
spetrov
С чем Никиту и поздравляем.
20:47
🚀 Русские нагнут весь ми
А КАК ЖЕ ЛОБЗИК? Плак-плак дома? Что ему надо сделать, чтобы признали звездой недели? Признаться, что он гей?
20:38
Andruxaraf
Молодца!все никак не запомнить его. Лицо незапоминающееся.
20:34
Упёртый русский
Красавец! Так держать!
20:32