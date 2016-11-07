20:12 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кучеров - первая звезда недели в НХЛ

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Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ, информирует пресс-служба лиги. 23-летний форвард провел три матча, в которых набрал семь (3+4) очков.

Второй звездой недели стал вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд. Третьей - форвард "Рейнджерс" Кевин Хэйс.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Айртон

И, кстати, Анисимова, тоже не знаю.)) Надо хоть глянуть в инете, раз в серьёзных матчах незаметны.))

21:00

Айртон

Andruxaraf Ноунейм.)) Я честно говоря тоже не представляю как выглядит Кучеров.))

20:58

spetrov

С чем Никиту и поздравляем.

20:47

🚀 Русские нагнут весь ми

А КАК ЖЕ ЛОБЗИК? Плак-плак дома? Что ему надо сделать, чтобы признали звездой недели? Признаться, что он гей?

20:38

Andruxaraf

Молодца!все никак не запомнить его. Лицо незапоминающееся.

20:34

Упёртый русский

Красавец! Так держать!

20:32

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