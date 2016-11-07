Кучеров - первая звезда недели в НХЛ

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ, информирует пресс-служба лиги. 23-летний форвард провел три матча, в которых набрал семь (3+4) очков.

Второй звездой недели стал вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд. Третьей - форвард "Рейнджерс" Кевин Хэйс.