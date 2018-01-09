Кучеров - лидер в споре за "Харт Трофи"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров лидирует в гонке за "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку) по итогам половины сезона, информирует официальный сайт НХЛ. Голосование проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги. Каждый из них выбирал по пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе – четыре, за третье – три, за четвертое – два, за пятое – одно.

Напомним, что Кучеров лидирует в гонке снайперов и бомбардиров НХЛ – на его счету 59 (27+32) очков в 42 матчах.

Итоги голосования: НИКИТА КУЧЕРОВ ("Тампа") – 81 очко (13 первых мест), Джон Таварес ("Айлендерс") – 55 (2), Стивен Стэмкос ("Тампа") – 49 (1), Анже Копитар ("Лос-Анджелес") – 18, АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН ("Вашингтон") – 16 (1), Блейк Уилер ("Виннипег") – 12, Дрю Даути ("Лос-Анджелес") – 12, Вильям Карлссон ("Вегас ") – 5, Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") – 5, АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ ("Тампа") – 5 (1), Джош Бэйли ("Айлендерс") – 3, Виктор Хедман ("Тампа") – 2, Алекс Пьетранджело ("Сент-Луис") – 2, Натан Маккиннон ("Колорадо") – 1, Джонатан Куик ("Лос-Анджелес") – 1, Брэйден Шенн ("Сент-Луис") – 1, Брок Бисер ("Ванкувер") – 1, Джонни Годро ("Калгари") – 1.