Крэйг Андерсон: "Устали, как собаки. "Оттаве" выпала не та карта"

Вратарь "Оттавы" Крэйг Андерсон после седьмого матча 1/2 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (2:3 2ОТ) отметил, что команда отдала все силы. Напомним, что в финале плей-офф "Питтсбург" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.

- Это сюрреализм какой-то. Кажется, что этого вообще не происходит, но это не так, - цитирует Андерсона официальный сайт НХЛ. - Мы играли от всего сердца, отдали все, что у нас было. Нам нечего стыдиться. Мы выложили все без остатка. Устали, как собаки. Просто нам выпала не та карта.