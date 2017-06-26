Ковальчук станет одноклубником Панарина?

Нападающий Илья Ковальчук может стать игроком "Коламбуса", утверждает североамериканский журналист Аарон Порцлайн. Уже в ближайшее время "Блю Джекетс" могут начать переговоры об обмене прав на российского форварда с "Нью-Джерси", цвета которого он защищал с 2010 по 2012 год.

Если стороны договорятся, то 34-летний Ковальчук может стать одноклубником другого российского нападающего Артемия Панарина, которого "Чикаго" недавно обменял в "Коламбус". Добавим, что срок контракта Ковальчука со СКА истек 30 апреля. В минувшем сезоне он набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах КХЛ и помог клубу во второй раз выиграть Кубок Гагарина.