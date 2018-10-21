13:08 | Хоккей — НХЛ

Костюм дня. Радулов готовится отмечать хеллоуин

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Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов, который пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с "Миннесотой" из-за травмы нижней части тела, весело провел свободное время.

В компании с товарищами по команде Джейми Бенном и Тайлером Сегиным форвард устроил вечеринку накануне хеллоуина. Троица примерила на себя образы из компьютерной игры Mario Kart. Сам Радулов нарядился динозавриком и позировал в игрушечной "Шевроле". Фотографией с праздника поделился в своем Инстаграме Сегин.

– Счастливого раннего хеллоуина, – подписал форвард "Далласа" Сегин пост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy early Halloween from the Dallas Stars. #classic #lineys #fam

Публикация от Tyler Seguin (@tseguin92) 20 Окт 2018 в 7:50 PDT

Следующую игру "Даллас" проведет против "Лос-Анджелес Кингз" 24-го октября.

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