Костюм дня. Радулов готовится отмечать хеллоуин

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов, который пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с "Миннесотой" из-за травмы нижней части тела, весело провел свободное время.

В компании с товарищами по команде Джейми Бенном и Тайлером Сегиным форвард устроил вечеринку накануне хеллоуина. Троица примерила на себя образы из компьютерной игры Mario Kart. Сам Радулов нарядился динозавриком и позировал в игрушечной "Шевроле". Фотографией с праздника поделился в своем Инстаграме Сегин.

– Счастливого раннего хеллоуина, – подписал форвард "Далласа" Сегин пост.

Следующую игру "Даллас" проведет против "Лос-Анджелес Кингз" 24-го октября.