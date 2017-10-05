Коннор Макдэвид: "Это отличный старт"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид остался доволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари" (3:0). Форвард забросил все три шайбы своей команды.

– Наверное, это отличный старт, – цитирует официальный сайт НХЛ Макдэвида. – Эта игра была хорошей, но нам предстоит пройти долгий путь. Мы создали достаточно моментов. Все обращают внимание на защиту "Калгари", но наша оборона действовала отлично, она доставляла исправно шайбы нападающим, чтобы мы могли делать то, за что нам платят.