"Колорадо" проиграл "Калгари", несмотря на 24 сэйва Варламова

"Калгари" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. 3 (1+2) очка в этой встрече на свой счет записал форвард "Флэймз" Микаэль Баклунд.

В составе "Эвеланш" 7 минут 45 секунд отыграл защитник Никита Задоров. За это время он набрал 6 минут штрафа и показатель "-2". Голкипер Семен Варламов отразил 24 броска из 29.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Колорадо" - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Фролик - 9 (Баклунд), 0:18 - 1:0. Джиордано - 10 (Баклунд, Ткачак), 7:24 - 2:0. Маккиннон - 26 (Бэрри, Сименс), 16:24 - 2:1. Монахэн - 29 (бол., Стоун, Ткачак), 30:50 - 3:1. Брауэр - 4 (Стэйджан, Броди), 42:39 - 4:1. Баклунд - 11 (бол., Брауэр, Броди), 54:46 - 5:1.

Вратари: Гиллис - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 16 - 20.

Броски: 29 (8+10+11) - 29 (15+10+4).

Наши: - - Задоров (7:45/1/-2).

24 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.