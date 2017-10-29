"Колорадо" победил "Чикаго", Анисимов забил гол, Якупов сыграл 7 минут

"Колорадо" обыграл "Чикаго" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блэкхокс" потерпели третье поражение кряду.

В составе победителей по три очка набрали нападающие Натан Маккиннон (2+1) и Микко Рантанен (2+1).

Свою вторую игру в НХЛ провел защитник Андрей Миронов, он сыграл 11 минут, за которые заработал двухминутное удаление и показатель полезности "+1". Нападающий Наиль Якупов провел на льду всего 7 минут, за которые нанес три броска. Голкипер Семен Варламов провел эту встречу в запасе.

Форвард "Чикаго" Артем Анисимов забросил свою третью шайбу в сезоне. На счету россиянина 4 броска по воротам и один силовой прием за 17 минут на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Чикаго" – 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)

Голы: Рантанен - 2 (Маккиннон), 3:24 - 1:0. Маккиннон - 2 (бол., Керфут), 15:20 - 2:0. Рантанен - 3 (бол.), 19:56 - 3:0. Маккиннон - 3 (Ландескуг, Рантанен), 22:56 - 4:0. Андригетто - 4 (Гримальди, Бэрри), 26:44 - 5:0. Шмолц - 3 (Кемпны, Хейден), 27:53 - 5:1. АНИСИМОВ - 3 (Дебринкэт, Кемпны), 34:05 - 5:2. Гримальди - 1 (Джонсон, Андригетто), 48:45 - 6:2. Хартман - 4 (Уинглс, Бума), 55:05 - 6:3.

Вратари: Бернье - Форсберг (Кроуфорд, 25:24, Форсберг, 25:26, Кроуфорд, 26:44, 56:31 - 56:42, 56:54).

Штраф: 12 - 12.

Броски: 28 (13+10+5) - 42 (8+13+21).

Наши: Миронов (11:22/0/+1), Якупов (7:14/3/0) - Анисимов (17:20/4/+1).

29 октября. Денвер. Pepsi Center.

Анисимов забросил третью шайбу в сезоне. Видео