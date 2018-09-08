"Каролина" хочет продлить контракт с Ахо до начала сезона

Генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл подтвердил, что клуб вернется к переговорам о новом контракте с форвардом Себастьяном Ахо. Следующий сезон станет для 21-летнего хоккеиста заключительным по контракту новичка.

– Сейчас он здесь, мы возобновим переговоры, – цитирует The Score Уодделла. – У нас были кое-какие разговоры, но я чувствовал, что это не самое подходящее время. Теперь, когда он вернулся в город, мы хотели бы заняться вопросом контракта. Думаю, что его сторона хочет того же. Надеемся, что это приведет к сделке. Мы хотели бы решить этот вопрос до начала сезона.

В прошлом сезоне Ахо провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 65 (29+36) очков. Всего в лиге – 160 игр и 114 (53+61) очков.