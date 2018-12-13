"Калгари" вырвал победу у "Филадельфии", забросив 3 шайбы за две минуты

"Калгари" выиграл у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Флэймз" забросил две шайбы за последние 68 секунд встречи, сравняв счет и переведя игру в овертайм. Победный гол случился через 35 секунд после вбрасывания.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Филадельфия" - 6:5 ОТ (1:0, 2:4, 2:1, 1:0)

Голы: Беннетт - 5 (Ткачак, Кин), 9:13 - 1:0. Санхейм - 3 (Жиру), 20:52 - 1:1. Джиордано - 4 (мен., Хэмоник, Райан), 25:32 - 2:1. ван Римсдайк - 3 (бол., Кутюрье, Жиру), 25:55 - 2:2. Кутюрье - 11 (Ворачек, Проворов), 26:27 - 2:3. Уис - 4 (Гудас, Хегг), 27:43 - 2:4. Монахэн - 19 (бол., Ткачак, Годро), 30:13 - 3:4. Кутюрье - 12 (мен.), 51:10 - 3:5. Андерссон - 1 (Годро, Ткачак), 58:52 - 4:5. Монахэн - 20 (Ткачак, Джиордано), 59:53 - 5:5. Годро - 13 (Джиордано, Монахэн), 60:35 - 6:5.

Вратари: Смит (Риттих, 40:00, 58:00 - 58:52, 59:06 - 59:53) - Столарз.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 41 (12+10+16+3) - 19 (8+6+4+1).

Наши: - - Проворов (29.28/1/-1).

13 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.