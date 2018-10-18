"Калгари" прервал победную серию "Бостона"

"Калгари" выиграл у "Бостона" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Брюинз" потерпел первое поражение после серии из четырех побед.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" - "Бостона" - 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
Голы: Фролик - 2 (Баклунд, Ткачак), 5:34 - 1:0. Годро - 3 (Монахэн, Хэнифин), 15:20 - 2:0. Вялимяки - 1 (Стоун, Янковски), 16:08 - 3:0. Бержерон - 6 (Крейчи), 22:40 - 3:1. Фролик - 3 (Баклунд), 23:32 - 4:1. Маршан - 2 (Бержерон, Пастрняк), 33:45 - 4:2. Ткачак - 2 (п.в., Стоун), 59:09 - 5:2.
Вратари: Смит - Раск (57:49 - 59:09).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 29 (14+9+6) - 26 (10+8+8).
18 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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