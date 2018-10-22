"Калгари" одержал победу над "Рейнджерс"

"Калгари" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. По две шайбы забросили Джонни Годро и Гарнет Хэтуэй.

В составе команды из Нью-Йорка 11 минут 32 секунды отыграл Владислав Наместников, 14 минут 34 секунды на площадке провел Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Калгари" - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Годро - 4 (Монахэн), 17:00 - 0:1. Хэтэуэй - 1 (Янковски), 32:21 - 0:2. Годро - 5 (Джиордано), 34:55 - 0:3. Зибанежад - 3 (бол., Пионк, Цуккарелло), 46:41 - 1:3. Хэтэуэй - 2, 58:07 - 1:4.

Вратари: Лундквист - Риттих.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 45 (12+13+20) - 26 (11+10+5).

Наши: Бучневич (14:34/2/0), Наместников (11:32/4/-1) - -.

22 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.