Известный тренер сравнил финал Кубка Стэнли с финалом Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Голубович дал комментарий "СЭ" перед матчем финальной серии Кубка Стэнли между "Вегасом" и "Вашингтоном". Игра пройдет в Лас-Вегасе в ночь на пятницу, начало - в 3.00 по московскому времени. На данный момент "Кэпиталз" ведут в серии 3-1.

- "Вашингтон" должен выиграть сегодня - в последних двух матчах было преимущество. Хотя в то же время нельзя забывать, что играют в Лас-Вегасе, где будет сумасшедшая поддержка хозяев. Но я думаю, что настрой и мобильная игра помогут "Кэпиталз" закончить серию. Мое мнение, что проблем уже не будет.

- В чем "Вашингтон" переигрывает "Вегас" в этой серии?

- Во-первых, мастерство, которая выше у команды Овечкина. "Вегас" ровная команда, но энергозатратная за счет большого объема работы. Их серия очень похожа на финальную схватку в КХЛ между ЦСКА и "Ак Барсом". Конечно, лидеры "Вашингтона" очень хорошо выглядят - Овечкин, Кузнецов, Оши, тот же Холтби. Оборона действует очень надежно. Не зря Орлов сказал, что проводит одни из самых лучших матчей. Думаю, все должно сегодня решиться.

- Что может при таком счете помешать "Кэпиталз" взять титул?

- Какая-то неудача. Не думаю, что в плане организации игры "Вегас" может превзойти соперника. Мы все ждем и хотим победы Овечкина и Ко.

- Кто в этом плей-офф ярче себя показывает - Овечкин или Кузнецов?

- Вся команда довольно ровно играет, кого-то выделить не могу. Выздоровевший Никлас Бэкстрем, который хорошо взаимодействует с Овечкиным, пришелся ко двору. Повторюсь, очень ровная команда. (Арман МКРТЧЯН)

"Вегас" – "Вашингтон": финал Кубка Стэнли, пятый матч, онлайн-трансляция – 8 июня 2018 в 3.00 (время московское)