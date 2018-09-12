"Из России с любовью". "Вашингтон" показал, как Кузнецов возил Кубок Стэнли в Челябинск

"Вашингтон" в официальном Твиттере опубликовал видео, как форвард Евгений Кузнецов привез этим летом в Челябинск Кубок Стэнли. "Кэпиталз" завоевали трофей впервые в истории в 2018 году, обыграв в финале "Вегас" (4-1). Кузнецов в пяти матчах финала набрал 8 (1+7) очков, при этом в четвертой игре (6:2) сделал ассистентский покер.