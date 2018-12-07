20:24 | Хоккей — НХЛ

Источник: Шумаков покинул "Вашингтон"

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Нападающий "Вашингтона"  Сергей Шумаков прошел процедуру драфта отказов и расторг контракт с "Кэпиталз", сообщил в своем Твиттере известный инсайдер Эллиотт Фридман. Теперь 26-летний россиянин может подписать соглашение с любым клубом. 

Шумаков не провел ни одного матча за основную команду "Кэпиталз". В АХЛ он принял участие в 10 играх, набрав 4 (3+1) очка. Правами на хоккеиста в КХЛ обладает ЦСКА.

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