Источник: Шумаков покинул "Вашингтон"

Нападающий "Вашингтона" Сергей Шумаков прошел процедуру драфта отказов и расторг контракт с "Кэпиталз", сообщил в своем Твиттере известный инсайдер Эллиотт Фридман. Теперь 26-летний россиянин может подписать соглашение с любым клубом.
Shumakov clears. Free to sign anywhere– Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 7 декабря 2018 г.
Шумаков не провел ни одного матча за основную команду "Кэпиталз". В АХЛ он принял участие в 10 играх, набрав 4 (3+1) очка. Правами на хоккеиста в КХЛ обладает ЦСКА.
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