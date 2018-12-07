Источник: Шумаков покинул "Вашингтон"

Shumakov clears. Free to sign anywhere – Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 7 декабря 2018 г.

Шумаков не провел ни одного матча за основную команду "Кэпиталз". В АХЛ он принял участие в 10 играх, набрав 4 (3+1) очка. Правами на хоккеиста в КХЛ обладает ЦСКА.

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