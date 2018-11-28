Икин, Ткачак и Коскинен - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой признан форвард "Вегаса" Коди Икин, который набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" (8:3).

Второй звездой дня назван нападающий "Оттавы" Брэди Ткачак, оформивший дубль в ворота "Филадельфии" (4:3).

Третья звезда – голкипер "Эдмонтона" Микко Коскинен, который сделал шатаут в матче против "Далласа" (1:0 ОТ) при 28 отраженных бросках.

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