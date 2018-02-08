Худобин - третья звезда матча против "Рейнджерс"

Вратарь "Бостона" Антон Худобин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (6:1). Российский голкипер отразил 21 из 22 бросков по своим воротам, а также отметился результативной передачей.

Первой звездой встречи стал форвард "Брюинз" Патрис Бержерон, на счету которого дубль при показателе полезности "+2". Второй звездой назван его партнер по команде, защитник Здено Хара - в его активе 2 (1+1) балла за результативность, показатель полезности - "+2".