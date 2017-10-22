Худобин не спас "Бостон" от поражения в матче с "Баффало"

"Баффало" одержал волевую победу над "Бостоном" со счетом 5:4 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Клинки" по ходу встречи проигрывали со счетом 1:4. Для "Баффало" – это вторая победа в этом сезоне.

Голкипер "Медведей" Антон Худобин отразил 37 бросков из 42 по своим воротам. По две шайбы забросили Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В составе победителей по шайбе забросили Эвандер Кейн, Джек Айкел, Джейсон Поминвилль, Бенуа Пульо и Райан О`Райлли.

Защитник "Баффало" Виктор Антипин провел на льду 14 минут, за которые нанес один бросок, провел один силовой прием и заработал показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Баффало" – 4:5 ОТ (2:0, 2:2, 0:2, 0:1)