Холл установил новый рекорд результативности "Нью-Джерси"

Нападающий "Нью-Джерси" Тэйлор Холл в матче против "Каролины" продлил свою результативную серию до 16 игр кряду. За это время 26-летний форвард записал на свой счет 24 (11+13) очка. Серия Холла стала самой результативной в истории франшизы.
В этом сезоне канадец провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 60 (23+37) очков. За "Джерси" он выступает с 2016 года.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
23:36 16 февраля
maks55555
Вот как воспрянул, перейдя из Эдмонтона.
20:33 16 февраля