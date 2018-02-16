Холл установил новый рекорд результативности "Нью-Джерси"

Нападающий "Нью-Джерси" Тэйлор Холл в матче против "Каролины" продлил свою результативную серию до 16 игр кряду. За это время 26-летний форвард записал на свой счет 24 (11+13) очка. Серия Холла стала самой результативной в истории франшизы.

В этом сезоне канадец провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 60 (23+37) очков. За "Джерси" он выступает с 2016 года.