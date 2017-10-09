Хенрик Лундквист: "Для меня было важно победить после 8 пропущенных шайб от "Торонто"

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после победы над "Монреалем" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что сегодня его команда играла в своем стиле, не подстраиваясь под соперника. В этой встрече 35-летний вратарь оформил 62-ую сухую игру в карьере.

– Самое главное, что мы победили, – цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста. – Это было для меня очень важно после субботней игры с "Торонто" (5:8). Мы собирались выиграть сегодня. Главное верить в это. Команда хотела показать солидный хоккей. Первые два матча в большей степени заключались в беготне от ворот до ворот. Это рискованно. Сегодня я почувствовал, что мы играем в нашем стиле, мы контролировали игру, использовали нашу скорость.