Гол Якупова помог "Колорадо" вырвать победу над "Детройтом"

"Колорадо" одержал волевую победу над "Детройтом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу встречи "Эвеланш" проигрывали со счетом 1:3.

В составе "Эвеланш" голом отметился нападающий Наиль Якупов. Для россиянина эта шайба стала шестой в этом сезоне, он провел на льду 12 минут и нанес три броска по воротам. Защитник Никита Задоров отыграл 15 минут, нанес один бросок, провел три силовых приема и заработал показатель полезности "-1". Голкипер Семен Варламов провел встречу в запасе. Форвард Натан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка, он забросил победную шайбу в овертайме.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Колорадо" – 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)