Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Эдмонтон"

"Сент-Луис" на своем льду обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" проиграл вторую встречу кряду.
Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Сент-Луис" - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы: Перрон - 11 (Боумистер, Шенн), 8:12 - 0:1. Пульюярви - 3 (Хайра, Джонс), 27:25 - 1:1. Марун - 2 (Томас, Бозак), 42:19 - 1:2. Тарасенко - 10 (бол., Шенн, Шворц), 51:43 - 1:3. Шворц - 3 (п.в., Шенн, О`Райлли), 58:09 - 1:4.
Вратари: Тэлбот (58:02 - 58:09) - Аллен.
Штраф: 17 - 12.
Броски: 23 (8+9+6) - 30 (13+6+11).
Наши: - - Барбашев (11.46/2/0), Тарасенко (17.13/4/-1).
19 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.
No stopping that. #stlblues pic.twitter.com/6BZvdp4f8n– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 19 декабря 2018 г.
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