07:49 | Хоккей — НХЛ

Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Эдмонтон"

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"Сент-Луис" на своем льду обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" проиграл вторую встречу кряду.

Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Сент-Луис" - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: Перрон - 11 (Боумистер, Шенн), 8:12 - 0:1. Пульюярви - 3 (Хайра, Джонс), 27:25 - 1:1. Марун - 2 (Томас, Бозак), 42:19 - 1:2. Тарасенко - 10 (бол., Шенн, Шворц), 51:43 - 1:3. Шворц - 3 (п.в., Шенн, О`Райлли), 58:09 - 1:4.

Вратари: Тэлбот (58:02 - 58:09) - Аллен.

Штраф: 17 - 12.

Броски: 23 (8+9+6) - 30 (13+6+11).

Наши: - - Барбашев (11.46/2/0), Тарасенко (17.13/4/-1).

19 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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