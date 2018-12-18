Гол Шабо в овертайме принес "Оттаве" победу над "Нэшвиллом"

"Оттава" обыграла "Нэшвилл" в вматче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Тома Шабо.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Нэшвилл" - 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Ладжой - 7 (бол., Бедкер, Батерсон), 2:25 - 1:0. Ткачак - 10 (Стоун, Уайт), 5:22 - 2:0. Дзингел - 13 (Стоун), 19:48 - 3:0. Йоси - 6 (бол., Эллис, Джохансен), 25:37 - 3:1. Смит - 10 (бол., Йоси, Джохансен), 40:46 - 3:2. Йоси - 7 (Фиала, Джохансен), 46:56 - 3:3. Шабо - 10 (Дзингел), 60:21 - 4:3.

Вратари: Андерсон - Ринне (Сарос, 20:00).

Штраф: 15 - 11.

Броски: 23 (11+7+4+1) - 34 (9+15+10+0).

18 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.