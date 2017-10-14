Гол Панарина принес "Коламбусу" победу над "Рейнджерс"

В матче регулярного чемпионата "Коламбус" обыграл "Рейнджерс" - 2:1. В составе "Блю Джэкетс" шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Он провел на льду 18 минут 9 секунд. Форвард отметился шестью бросками в створ ворот. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский провел весь матч. На его счету 36 отбитых бросков. Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич за 16 минут 28 секунд, проведенных на льду, отметился лишь одним броском в створ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Рейнджерс" - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Наши: Панарин (18:09/6/2) - Бучневич (16:28/1/-1)